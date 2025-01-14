Минобороны сообщило об ударе по объекту энергетики на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России атаковали и поразили объект энергетики, обеспечивающий работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает в ежедневной сводке Министерство обороны России.

В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Название и месторасположение объекта не уточняется.

Также сообщается о причинении ущерба инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 148 районах.

В ноябре 2024 года The Times сообщала о повреждении 80% объектов энергетики на Украине. Похожую оценку давали и украинские власти. Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина находится на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о 80% разрушенной энергетики в стране, полностью уничтоженных тепловых электростанциях и значительной части ГЭС.