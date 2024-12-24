Не осталось здания: последствия взрыва на заводе взрывчатки в Турции
Взрывом оказалось разрушено здание завода по производству взрывчатых веществ в Турции, следует из опубликованных кадров с места происшествия.
Во время взрыва погибли 12 человек, еще четверо пострадали.
Турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что взрыв произошел в районе Каваклы в Балыкесире. Этот район находится в западной части страны, неподалеку от Стамбула.
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