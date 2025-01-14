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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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МЧС сообщило об угрозе обрушения скалы рядом с затонувшим танкером

На месте откачки мазута с «Волгонефти 239» есть угроза обрушения скальной породы
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Потерпевший крушение танкер &laquo;Волгонефть-239&raquo; и нефтепродукты вдоль побережья Черного моря, Краснодарский край
Потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239» и нефтепродукты вдоль побережья Черного моря, Краснодарский край (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Дороги со стороны Черного моря укрепляют для предупреждения обрушения скальной породы на месте утечки нефтепродуктов из танкера «Волгонефть 239» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в МЧС России.

Помимо этого, спасатели завершили строительство подъездной технической дороги к танкеру, а также выровняли более полукилометра пути.

Вокруг кормовой части танкера создают искусственную гавань, отсыпано 50 м, уточнили в ведомстве. Определены семь основных участков для работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км. Спасатели собрали и вывезли с берега 161 806 тонн загрязненного песка и грунта, в том числе на временную площадку — 123 454 тонны, на полигоны для сбора и утилизации — более 38 352 тонн.

К месту крушения танкера «Волгонефть-239» насыпали дорогу. Видео
Общество

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии топливо разлилось, часть нефтепродуктов достигла побережья Крыма и Краснодарского края.

Работы по прокладке технической дороги к танкеру «Волгонефть 239», севшему на мель около мыса Панагия, начались 11 января в связи с утечкой мазута из судна. Доступ к небольшой бухте, где находится «Волгонефть 239», позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории. После этого танкер уберут с берега.

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Теги
танкер мазут обрушение экологическая катастрофа
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