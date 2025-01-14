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Полянский заявил, что постпред Британии «вышла из себя» на Совбезе ООН

Полянский: постпред Великобритании на встрече Совбеза ООН вышла из себя
Барбара Вудворд
Барбара Вудворд (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Первый заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский рассказал, что постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза, созванной по «формуле Аррии» для обсуждения обращения с украинскими военнопленными. Подробности заседания дипломат привел в своем телеграм-канале.

«Давно я не видел госпожу Вудворд настолько вышедшей из себя, как после выступления российской делегации на созванной ими встрече по обращению с украинскими военнопленными. Приведенные нами факты серьезно испортили им обедню», — написал Полянский. Также он рассказал, что заявил им, что британцы «предоставили трибуну в ООН откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС».


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Дмитрий Полянский

Заседания членов Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете Безопасности (в 1992–1993 годах).

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Дмитрий Полянский Великобритания Совбез ООН
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