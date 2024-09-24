Полянский назвал «главного противника мира» на Украине
Великобритания стоит за многими решениями, препятствующими мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «РИА Новости».
«Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она — главный противник мира», — сказал он.
Полянский отметил, что бывший премьер-министр страны Борис Джонсон поспособствовал решению Киева прекратить переговоры в Стамбуле в 2022 году.
О том, что на это повлиял экс-премьер Великобритании, ранее заявил президент России Владимир Путин. По его словам, боевые действия могли бы прекратиться еще весной 2022 года. Сам Джонсон свою причастность к срыву переговоров не признал.
Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде и глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия также говорил, что отказаться от переговоров с Россией Киеву посоветовал Джонсон.
«Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — говорил он.
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