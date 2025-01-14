Появились кадры прощания с Евгенией Добровольской

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Сергей Булкин / ТАСС Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости Фото: Сергей Булкин / ТАСС Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва» Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Кадры прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Церемония прошла в МХТ им. Чехова, где при жизни служила актриса. Добровольской было 60 лет, последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Актриса сыграла десятки ролей в театре, а также снялась в более 100 фильмах и сериалах, среди которых «Королева Марго», «Время года зима», «Артистка», «Небесный суд», «Монастырь», «Полет» и другие.

Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.