 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Появились кадры прощания с Евгенией Добровольской

В Москве завершилось прощание с Евгенией Добровольской

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Кадры прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Церемония прошла в МХТ им. Чехова, где при жизни служила актриса. Добровольской было 60 лет, последний год она боролась с тяжелой болезнью.

Актриса сыграла десятки ролей в театре, а также снялась в более 100 фильмах и сериалах, среди которых «Королева Марго», «Время года зима», «Артистка», «Небесный суд», «Монастырь», «Полет» и другие.

Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ректор Школы-студии МХАТ сообщил об отказе Добровольской от хосписа
Общество
Евгения Добровольская

Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%

Как новые санкции повлияют на российский футбол

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Евгения Добровольская прощание актриса МХТ им.Чехова
Материалы по теме
Ректор Школы-студии МХАТ сообщил об отказе Добровольской от хосписа
Общество
В Москве началось прощание с Евгенией Добровольской
Общество
Прощание с актрисой Добровольской пройдет в МХТ 14 января
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 13 янв, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 13 янв, 18:05
Радулов заявил, что не плевал в арбитра в матче против СКАСпорт, 13:01
Алиханов оценил пользу от централизованного набора вьетнамцев на заводыПолитика, 13:01
В МХТ простились с Евгенией Добровольской. ФоторепортажОбщество, 12:56 
Социальный проект мэрии помог найти наставников 220 детям-сиротамГород, 12:54
Лавров рассказал, с какой мыслью надо Байдену «досидеть»Политика, 12:53
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» ТрампуПолитика, 12:47
Володин заявил о недобросовестной работе «ряда министерств»Политика, 12:42
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Задержанный за попытку отравления работников ОПК назвал обещанный гонорарПолитика, 12:37
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 12:35
Кремль назвал важную часть визита президента Ирана в РоссиюПолитика, 12:27
Лучший защитник-бомбардир СКА объявил о возвращении в СШАСпорт, 12:22
Появились кадры прощания с Евгенией ДобровольскойОбщество, 12:21
И слежка, и прослушка: как «умные» устройства вторгаются в частную жизньPro, 12:17
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:16