Появились кадры прощания с Евгенией Добровольской
Кадры прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Церемония прошла в МХТ им. Чехова, где при жизни служила актриса. Добровольской было 60 лет, последний год она боролась с тяжелой болезнью.
Актриса сыграла десятки ролей в театре, а также снялась в более 100 фильмах и сериалах, среди которых «Королева Марго», «Время года зима», «Артистка», «Небесный суд», «Монастырь», «Полет» и другие.
Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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