В Уфе ввели временные ограничения на приземления и вылеты самолетов
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приземление и вылеты самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Это не первое за день ограничение, которое вводится в аэропортах России. Утром уже вводились ограничения в аэропортах Ижевска, Нижнекамска, Ульяновска, Пензы, Казани, Саратова, Калуги и Тамбова.
Позже ограничения в Калуге, Тамбове и Саратове были сняты.
В ночь на 14 января в пригороде Казани загорелась газовая цистерна после атаки беспилотника. Также о повреждениях после атаки дронов на промышленном предприятии сообщали в Саратове и Энгельсе.
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