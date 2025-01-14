В МХТ им. Чехова началось прощание с Евгенией Добровольской
На основной сцене МХТ им. Чехова проходит прощание с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Оно началось в 10:00. В 13:00 пройдет отпевание в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.
О смерти Евгении Добровольской стало известно 10 января. Ей было 60 лет. В МХТ сообщали, что актриса последний год «боролась с тяжелой болезнью». Telegram-канал Mash писал, что у нее была острая сердечная недостаточность. У Добровольской была онкология, сообщал ТАСС.
Актриса родилась в 1964 году. Она училась в ГИТИС, где закончила курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Добровольская играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года стала выступать в МХТ им Чехова.
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