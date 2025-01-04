В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в Египте

«Уральские авиалинии»: на рейсе из Египта сработал сигнал о неисправности

На борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сработала сигнализация о неисправности двигателя, после чего воздушное судно совершило успешную посадку в аэропорту египетского города. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что при наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. «Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что авиакомпания подготовила резервный борт для отправки рейса. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги, в том числе размещение в отелях.

Ранее Министерство гражданской авиации Египта сообщило об экстренной посадке Airbus A-321 «Уральских авиалиний». Экипаж самолета запросил посадку через десять минут после взлета. На борту находились 236 пассажиров.