В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в Египте
На борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сработала сигнализация о неисправности двигателя, после чего воздушное судно совершило успешную посадку в аэропорту египетского города. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В пресс-службе отметили, что при наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. «Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что авиакомпания подготовила резервный борт для отправки рейса. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги, в том числе размещение в отелях.
Ранее Министерство гражданской авиации Египта сообщило об экстренной посадке Airbus A-321 «Уральских авиалиний». Экипаж самолета запросил посадку через десять минут после взлета. На борту находились 236 пассажиров.
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