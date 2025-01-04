 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в Египте

«Уральские авиалинии»: на рейсе из Египта сработал сигнал о неисправности

На борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Екатеринбург, сработала сигнализация о неисправности двигателя, после чего воздушное судно совершило успешную посадку в аэропорту египетского города. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что при наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. «Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что авиакомпания подготовила резервный борт для отправки рейса. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги, в том числе размещение в отелях.

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлета
Общество

Ранее Министерство гражданской авиации Египта сообщило об экстренной посадке Airbus A-321 «Уральских авиалиний». Экипаж самолета запросил посадку через десять минут после взлета. На борту находились 236 пассажиров.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Уральские авиалинии Шарм-эль-Шейх Египет экстренная посадка
Материалы по теме
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлета
Общество
В Калифорнии небольшой самолет врезался в здание
Общество
S7 рассказала детали, как в Норильске съехал с полосы самолет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в ЕгиптеОбщество, 07:48
В Британии ответили на слова Маска о самом страшном массовом преступленииПолитика, 07:43
Минобороны отчиталось об уничтожении 16 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:12
Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти дронов за ночьПолитика, 07:08
Как средний долг россиянина коллекторам упал ниже ₽200 тыс. ИнфографикаФинансы, 07:00
Харрис запнулась во время клятвы верности флагу СШАПолитика, 06:58
Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУПолитика, 06:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп допустил «конец президентству в США» после решения суда о приговореПолитика, 06:12
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлетаОбщество, 05:57
Вице-канцлер заявил об отсутствии роста экономики Германии с 2018 годаПолитика, 05:34
Denník N раскрыла местонахождение Фицо после его «исчезновения»Политика, 05:27
Белый дом отказался изменять решение о флаге на инаугурации ТрампаПолитика, 04:56
Умерла создательница сериала «Паровозик Томас» Бритт ЭллкрофтОбщество, 04:46
В Польше начали расследование против экс-министра из-за заправщиковПолитика, 04:27