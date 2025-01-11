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Москвичам пообещали апрельскую погоду на выходных

Вильфанд предупредил об опасных явлениях из-за аномально теплой погоды в России

Температура воздуха в субботу и воскресенье, 11 и 12 января, опередит климатическое развитие на три месяца и будет соответствовать началу апреля. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, 11 января температура может подниматься до плюс 5 градусов, в воскресенье — до плюс 1 градуса.

«Вероятность того, что в течение этой и следующей недели температура будет очень высокая, — это безусловно, но тут будут свои вариации. Температура будет такой, какой она бывает по климату в первой декаде апреля, она на три месяца опережает свое климатическое развитие, свою климатическую скорость», — сказал он.

Метеоролог добавил, что эта ситуация связана с переносом воздушных масс с юга и юго-запада Атлантики и северных районов Африки и поступлением тропического воздуха. Вильфанд в то же время не исключил, что зимняя погода еще вернется в Москву.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Январь 2025 года в России стал аномально теплым. Для всей Европейской России температура превышает норму на 8–10 градусов, что ставит рекорды для этого времени года, заявил Вильфанд накануне.

Такая погода приводит к опасным и неблагоприятным погодным явлениям, которые в ближайшее время прогнозируются в шести округах России, отметил метеоролог. В частности, в Калининградской области прогнозируют сильный снег и порывы ветра скоростью до 24 м/с, в Карелии — снег и метель, в Ленинградской области — снег, мокрый снег, дождь, в Московской области — мокрый снег, дождь, гололедица.

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Роман Вильфанд прогноз погоды синоптики глобальное потепление
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