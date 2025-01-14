Британия пригласила на заседание СБ ООН украинского военного из «Азова»
Миссия Великобритании в Организации Объединенных Наций пригласила на неформальное заседание Совета безопасности (СБ) ООН в качестве докладчика Валерия Горишнего, служившего в украинском полку «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).
Об этом заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что Горишний имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС «Мертвая голова ».
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