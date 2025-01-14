Полянский: Британия пригласила на заседание СБ ООН военного из «Азова»

Британия пригласила на заседание СБ ООН украинского военного из «Азова»

Миссия Великобритании в Организации Объединенных Наций пригласила на неформальное заседание Совета безопасности (СБ) ООН в качестве докладчика Валерия Горишнего, служившего в украинском полку «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Об этом заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Горишний имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС «Мертвая голова ».

Материал дополняется