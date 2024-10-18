Полянский анонсировал заседание Совбеза по поставкам оружия Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок западного оружия Украине, сообщил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.
Москва предложила провести встречу 31 октября. В частности, стороны обсудят последствия военной поддержки Киева для перспектив мирного решения украинского кризиса, отметил Полянский.
На 25 октября Москва запланировала неформальное заседание по «формуле Арриа» по теме ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам, в том числе по Курской области. По словам первого зампостпреда, на встрече прозвучат свидетельства о ситуации в регионе от первого лица.
«Формула Аррии» — неформальная и конфиденциальная встреча членов Совбеза. Представители государств могут в частном порядке проводить «откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок», а также приглашать выступающих
Западные страны запросили заседание Совбеза по Украине на 21 октября. Стороны намерены обсудить гуманитарную ситуацию в стране, добавил Полянский. При этом, по мнению дипломата, «большинство членов ООН интересуют уже совсем другие темы».
Бои в Курской области идут с 6 августа, когда на территорию России вторглись украинские военные. К 12 августа под контролем ВСУ оказалось 28 населенных пунктов, говорил губернатор Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении более десятка сел.
Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время достижения ее целей.
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