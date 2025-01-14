Захарова ответила на отказ главы МИД Молдавии комментировать ее заявления

Слова молдавского министра иностранных дел Михая Попшоя о том, что он не будет комментировать официальные заявления представителя российского МИДа Марии Захаровой, показывают, что ему «крыть нечем». Об этом Захарова заявила в своем телеграм-канале.

По словам Попшоя, которые приводит Захарова, она «не представляет дипломатию», а всякое выдвинутое ею обвинение в отношении Кишинева «является только элементом пропаганды».

В ответ молдавскому министру Захарова заявила, что представляет «не абстрактную дипломатию, а дипломатию, основанную на правде» и подчеркнула, что за словами Москвы в адрес Молдавии стоят цифры, факты и прямые цитаты.

«Если было бы по-другому, Попшой мог бы нашу аргументацию опровергнуть. А так он просто расписался в том, что крыть нечем», — написала дипломат и добавила, что Кишиневу нужно прекратить антироссийскую риторику.

После прекращения поставок российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года пошли отключения электроэнергии и отопления в Приднестровье. В стране действует режим ЧС из-за энергокризиса.

Власти Молдавии высказывают недовольство в связи с заявлением российского посольства, которое возложило ответственность за ситуацию на Украину и «коллективный Запад». В заявлении Молдавию обвиняли в «намеренном игнорировании многочисленных проблем» в отношениях с «Газпромом».

В связи с этим МИД Молдавии вызвал представителя дипломатической миссии России. 13 января в интервью «Радио Молдова» Попшой заявил, что кризис был спровоцирован Россией, которая «стремится экономически дестабилизировать» республику.