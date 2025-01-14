Кадры задержания напавшего с ножом в аэропорту Красноярска

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На видео, снятое очевидцами, попало задержание 40-летнего мужчины, который напал с ножом на пассажира в аэропорту Красноярска. На кадрах видно, как нападавший бросил нож на пол, потом - поднял руки над головой и лег. После этого к нему подбежали сотрудники охраны и полицейские и задержали его.

Нападение произошло вечером 13 января. Мужчина нанес несколько ударов 39-летнему пассажиру. Потерпевшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.