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Росавиация оценила последствия прекращения рейсов China Southern в Москву

Росавиация оценила последствия приостановки рейсов China Southern Москва — Пекин

Несмотря на то, что китайская авиакомпания China Southern приостановила прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин до конца марта, нехватки прямых перелетов между столицами России и Китая не будет. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кореняко подчеркнул, что после прекращения прямых рейсов China Southern, на рынке перевозок между столицами России и Китая продолжат работу еще три авиакомпании: «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines, которые каждую неделю суммарно выполняют 17 регулярных оборотных рейсов между Москвой и Пекином.

«По нашей оценке, сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», — написал он в своем телеграм-канале.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Кроме того, перевозчики, в том числе «Аэрофлот», могут увеличить количество рейсов на линии при росте спроса, добавил представитель Росавиации.

China Southern Airlines приостановила прямые рейсы из Москвы в Пекин с 20 января по 30 марта, до конца действия зимнего расписания, сообщила 13 января Ассоциация туроператоров России (АТОР). В АТОР отметили, что отмена полетов China Southern может затронуть 15–17 тыс. человек, в том числе тех, кто хотел полететь в Пекин на празднование китайского Нового года (29 января).

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Росавиация Москва-Пекин Китай приостановка полетов
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