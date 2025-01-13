Мишустин уволил замминистра сельского хозяйства Левина

Сергей Левин (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В пятницу, 10 января, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Сергея Левина от должности заместителя главы Минсельхоза. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Освободить Левина Сергея Львовича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе. В документе говорится, что Левин сам решил уйти с должности.

Сергею Левину 59 лет. Должность заместителя министра сельского хозяйства он занимал с мая 2015 года. До этого на протяжении трех лет, с 2012 по 2015 год, был референтом председателя правительства Дмитрия Медведева.

С 2003 года Левин шесть лет замещал различные должности в Федеральном агентстве по государственным резервам, после чего стал генеральным директором ОАО «Объединенная зерновая компания», где пробыл до 2012 года.

Левин также был награжден почетной грамотой правительства страны.