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Новое правительство 2024 ,  
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Мишустин назначил замглавы Минсельхоза Максима Борового

Сюжет
Новое правительство 2024
Максим Боровой
Максим Боровой (Фото: Министерство сельского хозяйства России)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства РФ Максима Борового. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Максиму Боровому 40 лет. С 2018 по 2020 год он был замдиректора и директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза, с августа 2022-го занимал пост директора департамента мелиорации в министерстве. До прихода в министерство он занимал разные должности в Росбанке и Россельхозбанке.

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В начале мая Мишустин назначил министром сельского хозяйства Оксану Лут. Она сменила на посту Дмитрия Патрушева, который в свою очередь стал вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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