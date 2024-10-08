Мишустин назначил замглавы Минсельхоза Максима Борового

Максим Боровой (Фото: Министерство сельского хозяйства России)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства РФ Максима Борового. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Максиму Боровому 40 лет. С 2018 по 2020 год он был замдиректора и директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза, с августа 2022-го занимал пост директора департамента мелиорации в министерстве. До прихода в министерство он занимал разные должности в Росбанке и Россельхозбанке.

В начале мая Мишустин назначил министром сельского хозяйства Оксану Лут. Она сменила на посту Дмитрия Патрушева, который в свою очередь стал вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.