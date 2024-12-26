Украинские пограничники нашли уклонистов в траурном кортеже
Украинская Госпогранслужба задержала мужчин, которые пытались бежать от мобилизации на Украине, притворившись участниками траурного кортежа. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
По плану уклонистов, изобразив траурный кортеж, который везет тело погибшего бойца домой, они смогли бы добраться до границы и бежать из страны. За имитацию процессии авторы схемы запросили с двух молодых людей $18 тыс.
«После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а «клиентам» приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей», — рассказали сотрудники службы.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
Госпогранслужба Украины в середине декабря рассказала о 700 преступных группах, помогающих мужчинам избежать мобилизации и сбежать из страны. Также пограничники отрапортовали о количестве людей, погибших в попытке избежать мобилизации при переправе через горную реку Тису на границе с Румынией и Венгрией.
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