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Военная операция на Украине ,  
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Украинские пограничники нашли уклонистов в траурном кортеже

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украинская Госпогранслужба задержала мужчин, которые пытались бежать от мобилизации на Украине, притворившись участниками траурного кортежа. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

По плану уклонистов, изобразив траурный кортеж, который везет тело погибшего бойца домой, они смогли бы добраться до границы и бежать из страны. За имитацию процессии авторы схемы запросили с двух молодых людей $18 тыс.

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Река Тиса

«После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а «клиентам» приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это, пограничники задержали всех нарушителей», — рассказали сотрудники службы.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, а с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

Госпогранслужба Украины в середине декабря рассказала о 700 преступных группах, помогающих мужчинам избежать мобилизации и сбежать из страны. Также пограничники отрапортовали о количестве людей, погибших в попытке избежать мобилизации при переправе через горную реку Тису на границе с Румынией и Венгрией.

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Украина уклонисты траурный кортеж
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