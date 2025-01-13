Мелания Трамп рассказала, что происходит с ее советами мужу
Мелания Трамп, жена избранного президента США Дональда Трампа, рассказала в интервью на телеканале Fox News о том, пользуется ли муж ее советами.
Мелания сказала в интервью, что многие видят ее всего лишь как жену президента, но что она твердо стоит на ногах и у нее есть свое независимое мнение.
«У меня есть свои собственные мысли, свои «да» и «нет». Я не всегда согласна с тем, что мой муж говорит или делает, и это нормально», — сказала жена избранного президента. «Я даю ему советы, и иногда он слушает, а иногда нет, и это нормально», — продолжила она.
На вопрос о втором переезде в Белый дом она ответила, что это будет проще, чем в первый раз, так как она знакома с обстановкой и комнатами в здании.
Также Мелания Трамп рассказала о том, что хочет продолжить и расширить свою кампанию «Будь лучшим», направленную на борьбу с кибербуллингом и посвященную ментальному здоровью детей.
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