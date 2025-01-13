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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Мелания Трамп рассказала, что происходит с ее советами мужу

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд&nbsp;и&nbsp;Мелания&nbsp;Трамп
Дональд и Мелания Трамп (Фото: Stefani Reynolds / CNP / Global Look Press)

Мелания Трамп, жена избранного президента США Дональда Трампа, рассказала в интервью на телеканале Fox News о том, пользуется ли муж ее советами.

Мелания сказала в интервью, что многие видят ее всего лишь как жену президента, но что она твердо стоит на ногах и у нее есть свое независимое мнение.

«У меня есть свои собственные мысли, свои «да» и «нет». Я не всегда согласна с тем, что мой муж говорит или делает, и это нормально», — сказала жена избранного президента. «Я даю ему советы, и иногда он слушает, а иногда нет, и это нормально», — продолжила она.

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Фото:Egmont Strigl / imagebroker.com / Global Look Press

На вопрос о втором переезде в Белый дом она ответила, что это будет проще, чем в первый раз, так как она знакома с обстановкой и комнатами в здании.

Также Мелания Трамп рассказала о том, что хочет продолжить и расширить свою кампанию «Будь лучшим», направленную на борьбу с кибербуллингом и посвященную ментальному здоровью детей.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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