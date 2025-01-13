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Умерла польская актриса Барбара Рыльска

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Барбара Рыльска (Фото: А. Лидов / РИА Новости)

В субботу, 11 января, скончалась польская актриса театра и кино, певица Барбара Рыльска, сообщает Союз художников польских сцен (ZASP) на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Мы с сожалением передаем вам еще одно в эти дни очень печальное известие о смерти известной актрисы. Барбара Рыльска умерла сегодня ночью в возрасте 89 лет», — говорится в посте.

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Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. После окончания Варшавской Академии драматического искусства она работала в Варшавском театре комедии, затем выступала в Варшавском театре Людовы, а после, по 2013 год, — в театре «Квадрат».

Помимо службы в театре актриса также выступала как певица и снималась в кино. Одной из ее ролей стал образ невесты Флориана Стефы в фильме «Беспокойная племянница» в 1963 году. Она также снялась в фильмах «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая», а также «Юлия, Анна, Геновефа». Рыльску прозвали польской Марлен Дитрих за популярность в 1960-х.

Поклонники старшего поколения могут помнить ее по радиопрограмме «Подвечорку к микрофону», выходившей, в частности, на Первой программе Польского радио.

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