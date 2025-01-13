Военных из загоревшегося в Туле госпиталя перевели в другие больницы

Фото: Алексей Пиратов / РИА Новости

Военнослужащих, проходивших лечение в загоревшемся тульском госпитале Минобороны, перевели в другие медицинские учреждения, сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Военнослужащие доставлены в другие медицинские учреждения для дальнейшего прохождения лечения», — написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время пожар тушат 65 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Также в связи с инцидентом временно изменили маршруты общественного транспорта.

О возгорании в военном госпитале стало известно днем 13 января. Власти региона сообщили, что лечение в учреждении проходили служащие срочной службы, всего из здания эвакуировали 57 человек, жертв и пострадавших нет.

В правительстве Тульской области предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки. В горящем здании также обрушилась часть крыши.

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