Консульство сообщило о двух задержаниях пропавшей в Стамбуле россиянки

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Гражданка России, пропавшая в Турции, была дважды задержана полицией, сообщили РБК в Генеральном консульстве России в Стамбуле.

Лаура Писаренко обратилась 30 декабря 2024 года в консульство для того, чтобы получить свидетельства на возвращение в Россию из-за утраты удостоверяющих личность документов. Но еще до приема она проявила агрессию по отношению к дежурившим у консульства сотрудникам частной охранной фирмы и полиции. После этого ее задержали прибывшие сотрудники правоохранительных органов.

У сотрудников частного охранного предприятия не было претензий к Писаренко, поэтому ее в тот же день отпустили. Она повторно прибыла в консульство, но не смогла получить документы из-за отсутствия свидетелей для подтверждения гражданства. Затем Писаренко пропала, и ее родственники обратились в консульство с заявлением о пропаже.

В консульство из турецких правоохранительных органов на запрос пришел ответ, в котором сообщалось, что гражданка России была задержана повторно. Ее арестовали по обвинению в сопротивлении сотрудникам полиции при исполнении обязанностей. Она была помещена под стражу в одно из пенитенциарных учреждений Стамбула.

Генеральное консульство находится в контакте с родственниками и адвокатом Писаренко и прорабатывает вопрос ее посещения сотрудником консульства. Заседание суда по ее делу назначено на 6 февраля, уточнили в консульстве.

8 января телеканал РЕН ТВ сообщал о пропаже 23-летней россиянки в Турции. Поисками девушки занимался ее брат, сообщивший, что последний раз ее видели у здания посольства России в Стамбуле. Предполагалось, что Писаренко поместили в депортационный центр.