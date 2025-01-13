Полыхает весь этаж: как в Туле горит военный госпиталь

Фото: Алексей Пиратов / РИА Новости

В Туле пожарные продолжают тушить пожар в здании военного госпиталя. Как видно на кадрах с места происшествия, пламя охватило весь третий этаж здания. Дым и огонь вырываются из окон на последнем этаже, из крыши. Во время горения часть крыши обрушилась.

Из госпиталя, в котором лечились военные срочной службы, были эвакуированы более 50 человек. Их разместили в других учреждениях. Пожарные перекрыли прилегающую Союзную улицу, а также более крупную Советскую, по которой проходят маршруты в другую часть города.