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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотников

Губернатор Гладков: над Белгородским районом сбили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородским районом несколько беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате падения обломков беспилотника в поселке Майский в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли», — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме этого, обломки повредили одну надворную постройку.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне в результате атаки беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, их отвезли в больницу. Украинский дрон атаковал автомобиль и рейсовый автобус.

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Белгородская область беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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