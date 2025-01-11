Гладков рассказал о последствиях атаки беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородским районом несколько беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате падения обломков беспилотника в поселке Майский в трех частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме этого, обломки повредили одну надворную постройку.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне в результате атаки беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, их отвезли в больницу. Украинский дрон атаковал автомобиль и рейсовый автобус.
Читайте РБК в Telegram.
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео
Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Сбербанк стал самой дорогой компанией России
Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов