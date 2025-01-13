«Красная звезда» извинилась за статью о «Кинжале» на Су-34

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Ирина Квиатковская / Shutterstock)

Газета «Красная звезда» извинилась за публикацию материала с недостоверной информацией о первом боевом применении в зоне военной операции на Украине гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с самолета Су-34. Позднее статью отредактировали, издание принесло свои извинения.

«При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе. <...> Редакция приносит извинения своим читателям», — говорится в конце измененного материала газеты.

Как сообщает ТАСС, издание «Красная звезда» изначально написала, что «под командованием полковника Стефанова М.А.» самолет «впервые в боевых условиях успешно применил» ракету «Кинжал». Позже агентство аннулировало это сообщение, сославшись на то, что материал в газете был изменен.

При этом газета ссылалась на информацию на официальном сайте парка «Патриот». Однако на сайте парка о полковнике такая информация не приводится.

«Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, масса боевой части — 500 кг. Основными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31.