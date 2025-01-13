Пожар в военном госпитале в Туле попал на видео
В Туле загорелось здание военного госпиталя — кадры с дымом и пламенем попали на видео очевидцев. На них видно, как у трехэтажного здания горят весь верхний этаж, чердак и кровля. Пламя распространилось почти по всему зданию, в части постройки обрушилась крыша.
Здание госпиталя находится в центре города — на пересечении Советской улицы и Красноармейского проспекта, неподалеку от здания тульского кремля. В здании проходили лечение военные срочной службы, из госпиталя эвакуировали 57 человек, сообщили в правительстве региона.
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