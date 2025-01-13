В Калужской области решили повысить выплату по контракту до ₽2,5 млн

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Каждый заключивший в Калужской области контракт с Минобороны России будет получать по 2,5 млн руб., сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Внес на рассмотрение депутатов закон об увеличении единовременной региональной выплаты, она теперь будет составлять 2 000 000 рублей», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее размер выплаты составлял 800 тыс. руб., таким образом сейчас он увеличился примерно в 2,5 раза.

Федеральная единовременная выплата составляет 400 тыс. руб., администрации районов области на своем уровне производят платежи еще в размере 100 тыс. руб., напомнил Шапша. В результате контрактники единовременно получат в совокупности по ₽2,5 млн руб.

Выплаты такого размера начнут с 15 января 2025 года.

С начала 2025 года ряд регионов увеличил размер выплат за заключение контракта с Минобороны. Например, в Татарстане вознаграждение по контрактам с 1 января 2025 года повысили на 200 тыс. руб. — с 2 млн до 2,2 млн руб.

6 января мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об увеличении платежа от администрации города с 400 тыс. до 700 тыс. руб. С учетом выплат от Минобороны и Башкостостана уфимцы при заключении контракта в сумме получат 2,3 млн руб.

Наибольший размер региональной выплаты установили в Самарской области. Там теперь сумма составляет 4 млн руб., сообщило 2 января областное правительство.