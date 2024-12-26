Посольство Ирана назвало дату визита Пезешкиана в Москву

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента Ирана / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву 17 января 2025 года для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, передает ТАСС.

По словам Джалали, в ходе этого визита Россия и Иран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Тегеран «не намерены тянуть с подписанием соглашения».

В середине ноября Казем Джалали заявил, что договор уже готов, но его подписание было отложено из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Джалали уточнил тогда, что иранская сторона уже прорабатывает с Россией дату визита Пезешкиана в Москву для подписания документа.

Путин одобрил составленный МИДом проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в сентябре. Замглавы МИДа Андрей Руденко отметил тогда, что соглашение будет затрагивать, в частности, сферы обороны и безопасности.