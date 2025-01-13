Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в Казани
Летевший из Нью-Йорка в Ташкент авиалайнер незапланированно сел в Казани, он уже продолжил следование по маршруту, сообщили РБК в аэропорту столицы Татарстана.
«Борт, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром в международном аэропорту Казань в 06:03 местного времени», — рассказали в пресс-службе аэропорта. В 08:40 мск самолет продолжил движение по маршруту.
Причины выполнения посадки в российском аэропорту попросили уточнить в авиакомпании.
По данным табло узбекистанского аэропорта, рейс HY 102 из Нью-Йорка в Ташкент, который должен был прибыть в столицу Узбекистана в 10:00 (08:00 мск), выполняла авиакомпания Uzbekistan Airways.
В декабре 2023 года самолет, выполнявший этот же рейс, сел в аэропорту Петербурга из-за буйного пассажира. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения, его сняли с рейса полицейские.
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