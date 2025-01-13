 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в Казани

В Казани внепланово сел летевший в Ташкент самолет из Нью-Йорка
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Летевший из Нью-Йорка в Ташкент авиалайнер незапланированно сел в Казани, он уже продолжил следование по маршруту, сообщили РБК в аэропорту столицы Татарстана.

«Борт, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром в международном аэропорту Казань в 06:03 местного времени», — рассказали в пресс-службе аэропорта. В 08:40 мск самолет продолжил движение по маршруту.

Причины выполнения посадки в российском аэропорту попросили уточнить в авиакомпании.

Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в Махачкале
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По данным табло узбекистанского аэропорта, рейс HY 102 из Нью-Йорка в Ташкент, который должен был прибыть в столицу Узбекистана в 10:00 (08:00 мск), выполняла авиакомпания Uzbekistan Airways.

В декабре 2023 года самолет, выполнявший этот же рейс, сел в аэропорту Петербурга из-за буйного пассажира. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения, его сняли с рейса полицейские.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
новости Казань Татарстан самолет Нью-Йорк Ташкент Узбекистан
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Российским керлингистам продлили отстранение до конца сезонаСпорт, 15:35
Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по УкраинеПолитика, 15:25
Как открыть киберспортивный клуб: истории франчайзи ColizeumФраншизы, 15:22
«Уралсиб» использовал машинное обучение в работе с бизнес-клиентамиПресс-релиз, 15:19
Не только «цифра»: какими смыслами наделяют HR-технологии в Альфа-банкеТренды, 15:14
Моди открыл стратегически важный тоннель в Джамму и Кашмир в ИндииОбщество, 15:13
В Туле загорелось здание военного госпиталяОбщество, 15:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на ОлимпиадуСпорт, 15:04
Компания Безоса отменила первый запуск ракеты New Glenn по техпричинамТехнологии и медиа, 14:48
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе14:43
Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в КазаниОбщество, 14:39
Правительство усилило льготную медицину для участников спецоперацииПолитика, 14:35
У приостановившего работу Музея истории ГУЛАГа сменился директорОбщество, 14:31
Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian OpenСпорт, 14:26