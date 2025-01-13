Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в Казани

В Казани внепланово сел летевший в Ташкент самолет из Нью-Йорка

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Летевший из Нью-Йорка в Ташкент авиалайнер незапланированно сел в Казани, он уже продолжил следование по маршруту, сообщили РБК в аэропорту столицы Татарстана.

«Борт, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Ташкент, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром в международном аэропорту Казань в 06:03 местного времени», — рассказали в пресс-службе аэропорта. В 08:40 мск самолет продолжил движение по маршруту.

Причины выполнения посадки в российском аэропорту попросили уточнить в авиакомпании.

По данным табло узбекистанского аэропорта, рейс HY 102 из Нью-Йорка в Ташкент, который должен был прибыть в столицу Узбекистана в 10:00 (08:00 мск), выполняла авиакомпания Uzbekistan Airways.

В декабре 2023 года самолет, выполнявший этот же рейс, сел в аэропорту Петербурга из-за буйного пассажира. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения, его сняли с рейса полицейские.