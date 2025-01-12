Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в Махачкале
В Махачкале совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Ереван, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
«Самолет, выполнявший рейс SU1860 Москва — Ереван, совершил дополнительную посадку в аэропорту города Махачкала из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью», — говорится в сообщении.
Воздушное судно вылетело из Махачкалы в Ереван в 17:08 мск. Оно прибыло в пункт назначения в 19:10 мск, уточнили в службе информации аэропорта города.
Накануне самолет Utair, следовавший из Москвы в Дубай вернулся во Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, однако посадка не была аварийной. Борт штатно сел в 14:41 мск, с пассажирами и экипажем все в порядке.
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