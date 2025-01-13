В Демпартии Кореи сообщили о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года, пишет южнокорейская газета The Korea Times.
«Ким может посетить Россию в первой половине этого года», — сказал депутат Пак Сон Вон из главной оппозиционной Демократической партии Кореи.
По информации издания, некоторые аналитики считают, что визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечают 23 февраля.
Национальная разведывательная служба США также сообщила, что Северная Корея в целом сосредоточится на получении военных и экономических преимуществ, отправляя больше войск и оружия для поддержки России в конфликте на Украине, заключила газета.
Власти Украины, Южной Кореи и западных стран с прошлой осени заявляют о переброске нескольких тысяч северокорейских служащих в Россию для участия в боевых действиях, опираясь на спутниковые снимки и другие разведданные. Киев оценивает количество прибывших солдат из КНДР в 12 тыс., выяснила Financial Times. Москва и Пхеньян опровергли подобные сообщения.
В январе 2025 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина захватила в плен северокорейских солдат и готова вернуть их в обмен на собственных военнослужащих, находящихся в России. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле никак не могут прокомментировать эту идею. По его словам, неизвестно, «что там соответствует действительности, кто и что предлагал».
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