В Демпартии Кореи сообщили о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года, пишет южнокорейская газета The Korea Times.

«Ким может посетить Россию в первой половине этого года», — сказал депутат Пак Сон Вон из главной оппозиционной Демократической партии Кореи.

По информации издания, некоторые аналитики считают, что визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечают 23 февраля.

Национальная разведывательная служба США также сообщила, что Северная Корея в целом сосредоточится на получении военных и экономических преимуществ, отправляя больше войск и оружия для поддержки России в конфликте на Украине, заключила газета.

Власти Украины, Южной Кореи и западных стран с прошлой осени заявляют о переброске нескольких тысяч северокорейских служащих в Россию для участия в боевых действиях, опираясь на спутниковые снимки и другие разведданные. Киев оценивает количество прибывших солдат из КНДР в 12 тыс., выяснила Financial Times. Москва и Пхеньян опровергли подобные сообщения.

В январе 2025 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина захватила в плен северокорейских солдат и готова вернуть их в обмен на собственных военнослужащих, находящихся в России. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле никак не могут прокомментировать эту идею. По его словам, неизвестно, «что там соответствует действительности, кто и что предлагал».