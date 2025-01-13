 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Демпартии Кореи сообщили о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине года, пишет южнокорейская газета The Korea Times.

«Ким может посетить Россию в первой половине этого года», — сказал депутат Пак Сон Вон из главной оппозиционной Демократической партии Кореи.

По информации издания, некоторые аналитики считают, что визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечают 23 февраля.

Национальная разведывательная служба США также сообщила, что Северная Корея в целом сосредоточится на получении военных и экономических преимуществ, отправляя больше войск и оружия для поддержки России в конфликте на Украине, заключила газета.

Кремль ответил на предложение Зеленского обменять корейцев на украинцев
Политика
Владимир Зеленский

Власти Украины, Южной Кореи и западных стран с прошлой осени заявляют о переброске нескольких тысяч северокорейских служащих в Россию для участия в боевых действиях, опираясь на спутниковые снимки и другие разведданные. Киев оценивает количество прибывших солдат из КНДР в 12 тыс., выяснила Financial Times. Москва и Пхеньян опровергли подобные сообщения.

В январе 2025 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина захватила в плен северокорейских солдат и готова вернуть их в обмен на собственных военнослужащих, находящихся в России. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле никак не могут прокомментировать эту идею. По его словам, неизвестно, «что там соответствует действительности, кто и что предлагал».

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Ким Чен Ын Северная Корея КНДР Россия
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
Кремль ответил на предложение Зеленского обменять корейцев на украинцев
Политика
США расширили санкции против России и Северной Кореи
Политика
Ким Чен Ын оценил удар «Орешником» по Днепру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Российским керлингистам продлили отстранение до конца сезонаСпорт, 15:35
Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по УкраинеПолитика, 15:25
Как открыть киберспортивный клуб: истории франчайзи ColizeumФраншизы, 15:22
«Уралсиб» использовал машинное обучение в работе с бизнес-клиентамиПресс-релиз, 15:19
Не только «цифра»: какими смыслами наделяют HR-технологии в Альфа-банкеТренды, 15:14
Моди открыл стратегически важный тоннель в Джамму и Кашмир в ИндииОбщество, 15:13
В Туле загорелось здание военного госпиталяОбщество, 15:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на ОлимпиадуСпорт, 15:04
Компания Безоса отменила первый запуск ракеты New Glenn по техпричинамТехнологии и медиа, 14:48
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе14:43
Самолет из Нью-Йорка внепланово сел в КазаниОбщество, 14:39
Правительство усилило льготную медицину для участников спецоперацииПолитика, 14:35
У приостановившего работу Музея истории ГУЛАГа сменился директорОбщество, 14:31
Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian OpenСпорт, 14:26