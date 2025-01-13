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Общество ,  
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Дело о покушении на убийство возбудили на ранившего троих в Щелково

Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего с ножом на людей в магазине в подмосковном Щелково. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ранее сегодня пьяный 20-летний уроженец Волгоградской области ранил трех человек в продуктовом магазине. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Полиция задержала молодого человека, скоро его доставят в следственный отдел. Дело расследуется по части 3 ст. 30, части 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство.

Пьяный молодой человек ранил ножом троих в магазине в Щелково
Общество

Ранее МВД региона сообщило о том, что молодой человек ранил ножом персонал, а также посетителей магазина на улице Краснознаменская. По его данным, нетрезвый житель Волгоградской области 2004 года рождения «беспричинно» порезал людей.

Дело о покушении на убийство возбудили на ранившего троих в Щелково
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Теги
Московская область уголовное дело Щелково нож
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