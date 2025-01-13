Пьяный молодой человек ранил ножом троих в магазине в Щелково

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Молодой человек ранил ножом персонал, а также посетителей магазина на улице Краснознаменская в городе Щелково Московской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По ее данным, нетрезвый житель Волгоградской области 2004 года рождения «беспричинно» порезал людей, в результате трое обратились к врачам с ранами.

Полиция задержала правонарушителя и доставила его в отдел. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

В октябре 2024 года мужчина напал с ножом на посетителей магазина «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали несколько человек. По данным Комитета здравоохранения Петербурга, пострадали пять человек, четверо из них находились в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

Подозреваемого задержали на месте. Против злоумышленника возбудили дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.