Болезни и пробки стали лидерами среди оправданий за опоздание на работу
Самым распространенным объяснением сотрудников причины опоздания на работу стало плохое самочувствие или болезнь, выяснили эксперты сервиса SuperJob по результатам опроса работодателей (есть у РБК).
Эту причину опозданий на работу как главную назвали 55% респондентов.
Остальные оправдания расположились в следующем порядке:
- Проспал(а) — 21%.
- Пробки — 6%.
- Срочный визит к врачу — 3%.
- Болезнь ребенка — 3%.
- Семейные обстоятельства — 2%.
- Другие причины — 10%.
В качестве самого нелепого оправдания за опоздание работодатели привели следующие слова: «Я думал, что справятся без меня».
Опрос проходил 25 июня — 24 июля 2024 года в 196 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций.
В декабре 2022 года после сильных снегопадов каждый четвертый москвич (24%) заявил, что опоздал на работу из-за снежных заносов.
Среди тех, кто добирается до места работы пешком, опоздавших из-за последствий снегопада оказалось меньше всего — 11%. Из поехавших на метро опоздали 18%, на личном транспорте — 32%. Больше всего непунктуальных оказалось среди москвичей, которые поехали на работу на общественном наземном транспорте, — 41%.
Еще 3% опрошенных сказали, что опоздали на работу, но не из-за снега, а по другим причинам.
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