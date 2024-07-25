Болезни и пробки стали лидерами среди оправданий за опоздание на работу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Самым распространенным объяснением сотрудников причины опоздания на работу стало плохое самочувствие или болезнь, выяснили эксперты сервиса SuperJob по результатам опроса работодателей (есть у РБК).

Эту причину опозданий на работу как главную назвали 55% респондентов.

Остальные оправдания расположились в следующем порядке:

Проспал(а) — 21%.

Пробки — 6%.

Срочный визит к врачу — 3%.

Болезнь ребенка — 3%.

Семейные обстоятельства — 2%.

Другие причины — 10%.

В качестве самого нелепого оправдания за опоздание работодатели привели следующие слова: «Я думал, что справятся без меня».

Опрос проходил 25 июня — 24 июля 2024 года в 196 населенных пунктах во всех округах России. В нем участвовали 1 тыс. менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций.

В декабре 2022 года после сильных снегопадов каждый четвертый москвич (24%) заявил, что опоздал на работу из-за снежных заносов.

Среди тех, кто добирается до места работы пешком, опоздавших из-за последствий снегопада оказалось меньше всего — 11%. Из поехавших на метро опоздали 18%, на личном транспорте — 32%. Больше всего непунктуальных оказалось среди москвичей, которые поехали на работу на общественном наземном транспорте, — 41%.

Еще 3% опрошенных сказали, что опоздали на работу, но не из-за снега, а по другим причинам.