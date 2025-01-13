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Политика ,  
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Королевский гвардеец в Стокгольме проткнул себе голову штыком

Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images
Фото: Ragnar Singsaas / Getty Images

Гвардеец королевского дворца в столице Швеции Стокгольме поскользнулся и серьезно ранил голову штыком, сообщила газета Aftonbladet.

Инцидент произошел 11 января. Штык-нож с оружия гвардейца застрял в голове солдата, его состояние было опасным для жизни, отметила газета.

Товарищи пострадавшего смогли оперативно оказать ему помощь до приезда врачей, которые госпитализировали солдата. Сейчас тот перенес операцию, его состояние стабилизировалось, добавляется в сообщении.

Полиция расследует несчастный случай по факту нарушения правил техники безопасности и охраны труда и/или причинения телесных повреждений.

По информации газеты Dagens Nyheter, после этого случая для дворцовых охранников в Стокгольме запретили штыки.

Два польских солдата пострадали во время передачи оружия на границе
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Фото:Irek Dorozanski / Getty Images

В августе 2024 года несчастный случай произошел на границе Польши с Белоруссией, когда два польских солдата получили ранения при передаче оружия друг другу во время смены поста. Из-за случайных выстрелов военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии был ранен в ногу, сообщили в вооруженных силах страны. Пострадавшему оказали первую помощь на месте происшествия, затем на вертолете скорой помощи перевезли в больницу в городе Белосток. Состояние солдата стабильное, угрозы жизни нет. У второго солдата из того же подразделения был поврежден палец. После оказания первой помощи на месте мужчину отправили в больницу города Хайнувка.

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Швеция Стокгольм несчастный случай солдат
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