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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Глава Росмолодежи раскритиковал обругавшего волонтеров чиновника

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Произошедшее в Краснодарском крае, когда замминистра образования края Сергей Урайкин обругал людей в волотнерском центре в Анапе, недопустимо, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

«Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений», — сказал он.

Гуров также призвал всех с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев. «Штаб объединил волонтеров из множества организаций со всей России — неравнодушных людей, которыми мы гордимся», — добавил глава Росмолодежи.

Чиновник, обматеривший людей в волонтерском центре Анапы, извинился
Политика
Сергей Урайкин (в центре)

Накануне вечером в сети появилось видео, где Урайкин, выступая в волонтерском центре в Анапе, обругал людей в волонтерском центре, поскольку приехал к ним из-за появления в интернете сведений о якобы закрытии центра. Впоследствии чиновник заявил, что «эмоциональные высказывания» были связаны с непрерывным напряжением, а волонтеры переехали в более подходящее для работы место.

Волонтеры работают в Краснодарском крае для уборки мазута из акватории Черного моря и пляжей, а также спасения птиц.

В середине декабря в Черном море разлилось топливо после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе из-за шторма. Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края говорил, что на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута.

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Росмолодежь Краснодарский край Анапа
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