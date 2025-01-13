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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сенатор предсказал «шок и трепет» от первых указов Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп выпустит «бурю исполнительных указов» сразу же после инаугурации 20 января, заявил сенатор от штата Вайоминг и член Республиканской партии Джон Баррассо, пишет Politico.

«Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, следует ожидать шок и трепет от исполнительных указов. Буря указов по экономике, а также по границе», — отметил он.

Исполнительные указы позволяют американскому президенту обходить конгресс — законодательный орган США, пишет издание. Однако Барассо уверен, что Трамп также будет полагаться на незначительное республиканское большинство в сенате и в палате представителей, чтобы реализовать свою программу.

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Джо Байден

Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. 6 января конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 47-м президентом Соединенных Штатов.

Республиканцы также получили 51 место, необходимое для большинства в сенате — верхней палате конгресса.

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа была борьба с нелегальными мигрантами. Республиканец еще в свой первый срок отличался жесткой позицией относительно приезжих. В качестве «царя границы» республиканец выбрал бывшего главу иммиграционно-таможенной службы Томаса Хомана. С именем Хомана связано применение практики разлучения членов семьи во время содержания под стражей и депортации, когда тысячи детей-мигрантов без документов были разъединены с родными.

Трамп также обещал свернуть экономическую программу действующего президента Джо Байдена. Однако помощники демократа, уверенные в эффективности инициатив Байдена в долгосрочной перспективе, надеются, что республиканец не свернет программу, а «поставит себе в заслугу любой рост рабочих мест и инвестиции, которые появятся в течение его президентского срока».

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Сенат США Дональд Трамп США указы
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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