В разных районах Роттердама произошли три взрыва в жилых домах
Три взрыва произошли в жилых домах в разных районах нидерландского города Роттердам, сообщает NL Times со ссылкой на правоохранительные органы.
Первый взрыв прогремел на улице Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде, второй — на улице Роденбургстраат в Оверши, третий — на улице Адриана Питерстраата в районе Фейеноорд.
«На данный момент у нас нет оснований полагать, что эти инциденты связаны между собой», — рассказал представитель полиции.
По данным издания, полиция пока никого не арестовала и продолжает расследование причин взрывов.
В начале декабря 2024 года произошел взрыв в жилом трехэтажном доме в Гааге. После взрыва начался пожар. Четырех человек госпитализировали, были уничтожены пять квартир.
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