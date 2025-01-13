В разных районах Роттердама произошли три взрыва в жилых домах

Три взрыва произошли в жилых домах в разных районах нидерландского города Роттердам, сообщает NL Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Первый взрыв прогремел на улице Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде, второй — на улице Роденбургстраат в Оверши, третий — на улице Адриана Питерстраата в районе Фейеноорд.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что эти инциденты связаны между собой», — рассказал представитель полиции.

По данным издания, полиция пока никого не арестовала и продолжает расследование причин взрывов.

В начале декабря 2024 года произошел взрыв в жилом трехэтажном доме в Гааге. После взрыва начался пожар. Четырех человек госпитализировали, были уничтожены пять квартир.