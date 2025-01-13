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Политика ,  
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Министр обороны Польши посоветовал не летать в Москву

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал не летать в Москву после того, как летящей в Россию словацкой делегации было отказано в пролете над польской территорией. Об этом сообщает TVP Info.

«Что касается направления полета, то я рекомендую все-таки полеты в Варшаву, а не в Москву», — сказал Косиняк-Камыш на брифинге.

В польском МИДе заявили, что не отказали словацкой стороне в перелете, отмечает телеканал. «Они (словацкая сторона. — РБК) прислали нам неполные документы, без отметки, а потом, в ходе разбирательства — когда им предложили их заполнить — сообщили об изменении маршрута», — сказал представитель ведомства Павел Вронский.

Польша закрыла небо для летевшей в Россию делегации Словакии
Политика
Андрей&nbsp;Данко

Ранее вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что Польша запретила использовать свое воздушное пространство самолету, на борту которого находилась словацкая парламентская делегация, направлявшаяся в Россию с рабочим визитом. В результате самолет воспользовался воздушным пространством Чехии и Германии.

Словацкая делегация встретится с представителями Госдумы, Совета Федерации и правительства. Визит продлится до 15 января. По словам вице-спикера парламента Словакии Тибора Гашпара, повестка переговоров включает в себя вопросы поставок природного газа из России и конфликта на Украине.

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Польша Словакия Москва полеты Минобороны Польши
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