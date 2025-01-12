 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдом

Фото: guojunlan / Shutterstock
Фото: guojunlan / Shutterstock

Озеро Байкал вероятно не покроется льдом этой зимой, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в телеграм-канале.

«На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет <...> середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, небольшая кромка льда наблюдается по бухтам и заливам, однако покров все равно неустойчивый. На севере также лед «наблюдается на удалении 5-7 км».

«Ждем февраля и надеемся на крепкие морозы», — пишет МЧС.

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
Политика
Виды Байкала

В ноябре 2024 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России глобальное потепление наступает быстрее, чем в остальном мире. Он объяснил это тем, что в умеренных широтах Евразии потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических, а в северных — в 3,5 раза быстрее.

Байкал находится в поясе умеренных широт Евразии.

Прирост среднегодовой температуры в России за последние десять лет составил 0,5˚С, в Арктической зоне — 0,7˚С.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Байкал МЧС 2025 год
Материалы по теме
Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
Политика
На Байкале два человека погибли после переворачивания аэролодки
Общество
На Байкале произошло землетрясение
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка АнглииСпорт, 21:07
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в СербииПолитика, 20:58
МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдомОбщество, 20:55
В Париже увидели риск для космической программы ЕС из-за SpaceXПолитика, 20:33
В акватории Черного моря в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,3Общество, 20:22
Навратилова заявила о необходимости «снести» всю систему WADAСпорт, 19:54
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33Общество, 19:51
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»Общество, 19:43
Экс-представитель Госдепа США по Украине призвал ее разделитьПолитика, 19:33
Вучич рассказал об обещании Азербайджана не останавливать поставки газаПолитика, 19:17
Рублев рассказал о роли Сафина в его борьбе с тревогой и депрессиейСпорт, 19:02
Авторская кухня и VR-туры: чем хорош бизнес-зал «Сбера» в ШереметьевоСтиль, 19:00
Зарубин опубликовал кадры прямой линии Путина с украинцамиПолитика, 18:51
В команде Трампа назвали нереалистичным возврат территорий УкраинеПолитика, 18:31