МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдом

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Озеро Байкал вероятно не покроется льдом этой зимой, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в телеграм-канале.

«На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет <...> середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное — вода. На юге становление льда не предвидится», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, небольшая кромка льда наблюдается по бухтам и заливам, однако покров все равно неустойчивый. На севере также лед «наблюдается на удалении 5-7 км».

«Ждем февраля и надеемся на крепкие морозы», — пишет МЧС.

В ноябре 2024 года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России глобальное потепление наступает быстрее, чем в остальном мире. Он объяснил это тем, что в умеренных широтах Евразии потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических, а в северных — в 3,5 раза быстрее.

Байкал находится в поясе умеренных широт Евразии.

Прирост среднегодовой температуры в России за последние десять лет составил 0,5˚С, в Арктической зоне — 0,7˚С.