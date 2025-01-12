Пулково открыли после очередного ограничения на полеты из-за непогоды
В Санкт-Петербурге открыли аэропорт Пулково, который дважды за сутки приостанавливал работу из-за сильного снегопада, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В настоящее время взлетно-посадочную полосу (ВПП) привели в нормативное состояние. За время ограничительных мер, с 16:30 до 17:43 мск, на запасных аэродромах в Москве приземлились 17 самолетов, которые следовали в Петербург.
Предварительно, аэропорт должен был возобновить свою работу в 17:10 мск. Причину задержки Кореняко не назвал.
В первый раз Пулково приостановил прием и отправку рейсов почти на пять часов, с 8:33 мск до 13:25 мск 12 января. Причина введения ограничительных мер такая же — низкое сцепление с ВПП из-за снега.
В связи с приостановкой работы 33 самолета, выполнявшие рейсы в Петербург, приземлились на запасные аэродромы, в первую очередь Москвы. За время своей работы, с 13:25 до 16:30 мск, Пулково обслужил более 10 рейсов, пишет Кореняко.
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