На ивановских чиновников завели дело из-за махинаций на ₽550 млн
Прокуратура Ивановской области завела уголовное дело на двух чиновников, которые пользуясь своим положением заключили контракты на сумму более ₽550 млн. Об этом сообщает прокуратура региона.
«Возбуждено уголовное дело по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.
Поскольку преступление было совершено из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, то мужчинам может грозить до 10 лет лишения свободы.
Следствие считает, что директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и бывший начальник этого департамента помогли трем коммерческим организациям заключить контракты с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области.
Чиновники пообещали согласовать договоры подряда на более выгодных условиях, а также обещали не вмешиваться при приеме готовых работ. Таким образом они заключили контракты на общую сумму более ₽550 млн.
Мужчин задержали, а в настоящее время решается вопрос о том, чтобы заключить их под стражу.
В середине июля 2024 года двух заместителей губернатора Ивановской области — Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина — задержали по делу о коррупции.
Они обеспечили коммерческой организации заключение 22 госконтрактов на выполнение ремонтных работ на сумму более ₽850 млн, при этом значительная часть денежных средств была обналичена и распределена между участниками преступной схемы.
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