В Ростове завели дело на мошенников, обманувших курского волонтера
По факту самоуправства в отношении волонтера из Курской области, у которого мошенники обманным путем отобрали машину, заведено уголовное дело в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
«Прокуратурой организована проверка по публикации в СМИ о нарушении прав волонтера из Курской области», — говорится в сообщении ведомства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК (самоуправство).
В ведомстве добавили, что предпринимают меры для возвращения автомобиля его владельцу.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале, что связался с прокурором Ростовской области после сообщения об обмане курского волонтера Андрея Лямцева, который развозил грузы для российских военных. Мошенники обманным способом отобрали у него автомобиль и требовали деньги за пользование автостоянкой.
В Ростове автомобиль Лямцева сломался, он уснул в нем, пока ждал эвакуатор. Волонтер проснулся на автостоянке, на которой местные бизнесмены стали требовать у него деньги, автомобиль отобрали, передает курское телевидение.
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