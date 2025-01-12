Пулково возобновило прием и отправку рейсов после ограничений из-за снега

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Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов после снятия ограничений, которые вводились из-за сильного снегопада на пять часов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии», — написал он.

Во время действия ограничений на полеты 33 самолета, выполнявшие рейсы в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, в первую очередь Москвы.

Как рассказали в Росавиации, первым самолетом, который приземлился в Пулково после снятия ограничений, стал лайнер S7, летевший из Новосибирска. После него посадку совершит самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Горно-Алтайска.

Пулково объявило о приостановке приема и отправки авиарейсов в 8:33 мск 12 января и объяснило меры тем, что взлетно-посадочные полосы в аэропорту необходимо очистить от снега. Позднее в воздушной гавани пообещали, что возобновят полеты после нормализации погодных условий.

Управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждало жителей об ухудшении погодных условий в воскресенье и прогнозировало сильный снегопад, мокрый снег и гололедицу на дорогах. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов отмечал, что за два дня в городе может выпасть до 50–70% осадков от месячной нормы.