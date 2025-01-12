 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленки

В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленки
Video

В городе Химки в Московской области сотрудники МЧС тушат пожар в помещении для производства и хранения пленки, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Площадь возгорания — 1,2 тыс. квадратов.

В ликвидации возгорания участвуют 81 специалист МЧС и еще 27 единиц техники. В настоящее время, информации о пострадавших не поступало.

Местный телеграм-канал «Типичные Химки» написал, что здание находится на Рабочей улице. Об этом также сообщает канал «Химки».

На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойке
Общество
Фото:МЧС России

В пятницу, 10 января, в Московской области в поселке Первомайском загорелся металлический ангар на площади 2,1 тыс. кв м. Позднее на площади 700 кв. м обрушилась кровля здания. В тушении пожара участвовали 50 специалистов и 18 единиц техники.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Московская область пожар МЧС
Материалы по теме
В Подмосковье обрушилась крыша горящего металлического ангара
Общество
На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойке
Общество
Электробус загорелся на юго-западе Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленкиОбщество, 16:33
Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзитаПолитика, 16:27
Лучший тренер КХЛ рассказал о драке с милиционером в 90-еСпорт, 16:22
«Авангард» вырвал победу у «Салавата Юлаева», отыгравшись с 0:2Спорт, 16:21
Украина отправила гуманитарную помощь в Сирию после свержения АсадаПолитика, 16:08
Напавшего на школу в Курске подростка арестовалиОбщество, 16:04
К спевшим песню «Я русский» в Киеве подросткам пришла полицияПолитика, 15:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 15:45
Евросоюз начнет обсуждать снятие санкций с СирииПолитика, 15:39
Самолет с командой КХЛ сел в Уфе вместо Магнитогорска из-за погодыСпорт, 15:27
В Котовске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дроновПолитика, 15:23
FT узнала, как гренландцы отреагировали на желание Трампа купить островПолитика, 15:17
В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами. ВидеоОбщество, 15:10
Биатлонисты Каюмов и Сола выиграли суперспринты на этапе Кубка РоссииСпорт, 15:09