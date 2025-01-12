В Химках на площади 1,2 тыс. кв. м загорелось производство пленки

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В городе Химки в Московской области сотрудники МЧС тушат пожар в помещении для производства и хранения пленки, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Площадь возгорания — 1,2 тыс. квадратов.

В ликвидации возгорания участвуют 81 специалист МЧС и еще 27 единиц техники. В настоящее время, информации о пострадавших не поступало.

Местный телеграм-канал «Типичные Химки» написал, что здание находится на Рабочей улице. Об этом также сообщает канал «Химки».

В пятницу, 10 января, в Московской области в поселке Первомайском загорелся металлический ангар на площади 2,1 тыс. кв м. Позднее на площади 700 кв. м обрушилась кровля здания. В тушении пожара участвовали 50 специалистов и 18 единиц техники.