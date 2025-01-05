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В нескольких аэропортах Британии закрыли полосы из-за сильного снегопада

В нескольких аэропортах Британии закрыли взлетно-посадочные полосы из-за снега
Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Martin Moxter / imagebroker.com / Global Look Press

Три аэропорта Великобритании объявили о закрытии взлетно-посадочных полос (ВПП) в связи с сильным снегопадом, сообщает Sky News.

В частности, ограничения на отправление и прием рейсов действуют в воздушных гаванях Манчестера и Ливерпуля, а также в аэропорту Лидс-Брадфорд. Все три аэропорта заверили, что «прилагают все усилия» для расчистки полос. Позднее они сообщили, что в ближайшее время ВПП будут открыты.

Накануне работу также приостанавливали аэропорты Бирмингема и Бристоля, однако позднее полосы были открыты.

В нескольких аэропортах Британии закрыли полосы из-за сильного снегопада
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Фото:Nica Lacasa / Keystone Press Agency / Global Look Press

До 12:00 по местному времени (15:00 мск) 5 января на большей части Центральной Англии и Уэльса из-за снега действует желтый уровень опасности. Метеорологическая служба Великобритании предупреждает о гололеде и ледяном дожде.

Sky News со ссылкой на госкомпанию National Highways отмечает, что сегодня на дорогах Великобритании может выпасть до 25 см снега. Метеослужба предупредила несколько городов о возможных перебоях в электроснабжении, а также задержках и отменах железнодорожных и авиационных рейсов.

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Теги
аэропорты Великобритания снег Ливерпуль Манчестер снегопад Бристоль
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