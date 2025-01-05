Китай нарастил экспорт пива в Россию и вошел в тройку главных поставщиков
За десять месяцев 2024 года Китай увеличил поставки пива в Россию в 1,6 раза и вошел в тройку главных экспортеров напитка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистических служб.
Объем экспорта пива из Китая в Россию за указанный период составил 29,8 тыс. т. Таким образом, страна в рейтинге крупнейших его поставщиков, составленном агентством, поднялась с шестого места на третье.
Больше всего пива поставила в Россию Германия — она продолжает занимать первое место по объему экспорта с показателем 105,3 тыс. т. На втором месте — Чехия с 33,1 тыс. т.
В десятку крупнейших поставщиков пива в Россию также вошли Литва, Бельгия, Польша, Латвия, Казахстан, Нидерланды и Австрия.
В направлениях экспорта пива из Китая по состоянию на август 2024 года Россия занимала третье место. На первом месте была Австралия, на втором — Гонконг.
Как писал «РБК Вино» со ссылкой на данные Ассоциации производителей пива в июне, пиво по потреблению остается главным алкогольным напитком России. Согласно данным ассоциации, его среднедушевое потребление в прошлом году составило 52,6 л/чел.
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