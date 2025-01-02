Тайвань сообщил о приближении трех самолетов и семи кораблей КНР
Тайвань зафиксировал приближение к острову трех самолетов и семи кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило местное Минобороны на своей странице в X (Twitter).
Технику заметили 2 января в 01:00 мск.
«Три самолета пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону Тайваня», — говорится в сообщении.
Военнослужащие островного государства «отреагировали соответствующим образом», отметили в Минобороны.
Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня, считая остров одной из своих провинций.
США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». В частности, осенью американский президент Джо Байден поручил госсекретарю выделить до $567 млн на оборонную продукцию и оказание другой военной помощи Тайваню. На фоне конфликта между властями Китая и Тайваня военные США подготовили план о возможности ведения боевых действий против Пекина в 2027 году.
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