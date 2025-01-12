Около 700 человек задержали на акции климатических активистов под Гаагой
Полиция задержала на автотрассе в районе Гааги около 700 активистов Extinction Rebellion на митинге по борьбе с изменением климата, сообщает DutchNews.
Людей увезли к футбольному стадиону ADO Den Haag, большинство там отпустили. Однако 12 человек все же арестовали за такие правонарушения, как за подстрекательство, и забрали в полицейский участок, отмечает портал.
По информации издания, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.
Акция привела к значительным заторам на дорогах, пишет портал. Полиция Гааги, по его данным, применила против активистов водометы.
Extinction Rebellion проводит кампанию за прекращение субсидий на ископаемое топливо и налоговых льгот, предоставляемых компаниям, использующим нефть, газ и уголь.
В июле 2024 года в Германии климатические активисты Last Generation приклеили себя к взлетной полосе в аэропорту Франкфурта. Они выступали против использования ископаемого топлива. В аэропорту тогда провели полицейскую операцию, рейсы были отложены.
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