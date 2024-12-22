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Политика ,  
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По делу о вербовке в террористическую организацию задержали студента РУДН

Студента РУДН задержали в Москве по делу о вербовке сторонников террористической организации, сообщает ТАСС.

«Задержан Дукаев Арби Умарович, гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование, являющийся студентом второго курса ФГАОУ ВО "РУДН имени Патриса Лумумбы", не трудоустроенный, ранее не судимый», — сообщили агентству в правоохранительных органах. 

Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса— склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма. Других подробностей дела не приводится.

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Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 21 января 2025 года. По информации агентства, Дукаев в ходе заседания суда по мере пресечения просил отправить его под домашний арест, поскольку он вынужден помогать тяжелобольному отцу и не собирается скрываться от следствия, однако суд не согласился с его доводами и отправил под стражу.

В августе ФСБ задержала религиозных деятелей, вербовавших тюменцев для террористов. По версии спецслужбы, задержанные завербовали и отправили в Сирию 19 человек. Также их обвинили в сборе денег на финансирование террористов из ИГИЛ (деятельность террористической организации запрещена на территории России).

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Теги
террористическая организация РУДН вербовка задержание студент
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